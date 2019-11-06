«Для меня ты идеал!»: Сын трогательно поздравил Собчак с днем рожденья

Ксения Собчак, отпраздновавшая 5 ноября свое 38-летие, на своей странице в Instagram показала подписчикам как ее поздравил сын Платон. Малыш, которому, к слову, 18 ноября исполнится три года, выучил и рассказал маме трогательное стихотворение.

«Для меня ты — идеал, всех достойна ты похвал. Я горжусь тобой и знаю, лучшей мамы не бывает. Я твой сын и, значит, буду рядом в нужную минуту. Защищу и помогу, от обид уберегу. Мама, я тебя люблю!» — сосредоточенно и мило декламирует Платон Виторган.

Ксения Собчак в посте отметила, что она очень счастлива и поблагодарила всех, кто к этому причастен. Также в разделе «сторис» своего аккаунта знаменитость выложила короткий ролик, на котором демонстрирует большое количество цветов, презентованных ей в честь дня рожденья. Ксения вместе с Платоном идет по дому и показывает мальчику букеты.

«Видишь, все в цветочках! Тут цветочки и тут цветочки. Везде маму ждут цветочки!» — радостно комментирует Ксения Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поздравил Ксению Собчак с днем рождения ее супруг Константин Богомолов.