  1. Пятый канал
  4. «Для меня ты идеал!»: Сын трогательно поздравил Собчак с днем рожденья

«Для меня ты идеал!»: Сын трогательно поздравил Собчак с днем рожденья

, 11:32 Видео 1 769

Платон Виторган выучил и рассказал маме стихотворение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак, отпраздновавшая 5 ноября свое 38-летие, на своей странице в Instagram показала подписчикам как ее поздравил сын Платон. Малыш, которому, к слову, 18 ноября исполнится три года, выучил и рассказал маме трогательное стихотворение.

«Для меня ты — идеал, всех достойна ты похвал. Я горжусь тобой и знаю, лучшей мамы не бывает. Я твой сын и, значит, буду рядом в нужную минуту. Защищу и помогу, от обид уберегу. Мама, я тебя люблю!» — сосредоточенно и мило декламирует Платон Виторган.

Ксения Собчак в посте отметила, что она очень счастлива и поблагодарила всех, кто к этому причастен. Также в разделе «сторис» своего аккаунта знаменитость выложила короткий ролик, на котором демонстрирует большое количество цветов, презентованных ей в честь дня рожденья. Ксения вместе с Платоном идет по дому и показывает мальчику букеты.

«Видишь, все в цветочках! Тут цветочки и тут цветочки. Везде маму ждут цветочки!» — радостно комментирует Ксения Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поздравил Ксению Собчак с днем рождения ее супруг Константин Богомолов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

12:27
Актер из «Улиц разбитых фонарей» умер на 49-м году жизни
12:24
В Колумбии оползень сошел на автобус с людьми
12:16
Двое детей и пятеро взрослых погибли, отравившись угарным газом в Бийске — видео
12:09
Поссорились? Лобода и ее продюсер Крапивина отписались друг от друга в Instagram
11:54
Военный эксперт назвал причину перестрелки на таджико-узбекской границе
11:48
«Афродита!»: Чехова в одеяле помешала фанатам прочитать свой стих

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев