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Видео: водитель легковушки протаранил «скорую помощь» в Смоленске

, 23:41 | Светлана Шевченко Видео 23

Авария произошла на пресечении улиц Кирова и Гагарина.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, YouTube / Erm VP, ВКонтакте @Your Happiness

Водитель на Audi 80 не пропустил карету «скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками в Смоленске. Видео ДТП было опубликовано в социальных сетях.

От удара микроавтобус перевернулся, травмы получили два фельдшера. Данных о пациенте нет. Возможно, медики еще ехали на выезд.

Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Гагарина. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии, которая произошла накануне в Москве. Автобус, который по предварительной информации водитель не поставил на ручник, наехал на женщину с ребенком. Малыш чудом успел отскочить. Позднее от тяжелейших травм женщина скончалась в больнице. Страшные кадры ДТП попали на запись камеры уличного видеонаблюдения.

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