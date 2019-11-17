Видео: водитель легковушки протаранил «скорую помощь» в Смоленске

Водитель на Audi 80 не пропустил карету «скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками в Смоленске. Видео ДТП было опубликовано в социальных сетях.

От удара микроавтобус перевернулся, травмы получили два фельдшера. Данных о пациенте нет. Возможно, медики еще ехали на выезд.

Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Гагарина. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии, которая произошла накануне в Москве. Автобус, который по предварительной информации водитель не поставил на ручник, наехал на женщину с ребенком. Малыш чудом успел отскочить. Позднее от тяжелейших травм женщина скончалась в больнице. Страшные кадры ДТП попали на запись камеры уличного видеонаблюдения.