Жуткое видео: Автобус наехал на женщину с ребенком в Москве (18+)

Автобус наехал на женщину с ребенком в столице. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, как люди выходят из пассажирского транспорта.

Женщина вместе с мальчиком обходят автобус спереди. В этот момент транспортное средство начинает движение и давит пешеходов. Ребенок успевает отпрыгнуть, а вот женщина оказывается под колесами тяжелой машины.

Известно, что пострадавшая 55 года рождения получила тяжелые травмы, у нее диагностировали перелом позвоночника.

По предварительной информации, водитель автобуса забыл поставить его на ручной тормоз.

Происшествие случилось на улице Академика Павлова 16 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель объяснил, как съехал на автомобиле в Фонтанку в Петербурге.