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В США создали нейросеть, которая может предсказать смерть пациента

, 11:56 Эфирная новость 26

Для этого искусственному интеллекту необходимо лишь проанализировать электрокардиограмму.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann, 5-tv.ru

В США создали нейросеть, которая способна прогнозировать примерную дату смерти тяжело больных пациентов. Для этого искусственному интеллекту достаточно проанализировать электрокардиограмму. По словам врачей, точность предсказаний — пугающая. Зафиксированы случаи, когда медики не находили никаких патологий, а программа давала человеку неутешительные прогнозы. И в итоге он действительно умирал от внезапной остановки сердца. Впрочем, как говорят разработчики, никакой мистики здесь нет. На создание программы ушли годы. Были изучены почти два миллиона ЭКГ и четыреста тысяч историй болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глухонемой программист из Новосибирска научил компьютер понимать язык жестов.

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