В США создали нейросеть, которая может предсказать смерть пациента

В США создали нейросеть, которая способна прогнозировать примерную дату смерти тяжело больных пациентов. Для этого искусственному интеллекту достаточно проанализировать электрокардиограмму. По словам врачей, точность предсказаний — пугающая. Зафиксированы случаи, когда медики не находили никаких патологий, а программа давала человеку неутешительные прогнозы. И в итоге он действительно умирал от внезапной остановки сердца. Впрочем, как говорят разработчики, никакой мистики здесь нет. На создание программы ушли годы. Были изучены почти два миллиона ЭКГ и четыреста тысяч историй болезни.

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