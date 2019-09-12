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  4. Глухонемой программист из Новосибирска научил компьютер понимать язык жестов

Глухонемой программист из Новосибирска научил компьютер понимать язык жестов

, 14:36 Эфирная новость 17

В основе разработки — сложная математическая модель, которая распознает язык глухонемых с помощью нейросети и камеры на мониторе.

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Фото, видео: FA Bobo/PIXSELL/PA Images, 5-tv.ru

Глухонемой программист из Новосибирска научил компьютер понимать язык жестов. Алексей Приходько общается с техникой с помощью движений рук, а специальная программа переводит их в письменный русский язык. В основе разработки — сложная математическая модель, которая распознает язык глухонемых с помощью нейросети и камеры на мониторе. Точность перевода составляет около 80-ти процентов.

«Поскольку проблема сложная он пока отдельные аспекты решил по распознаванию компонентов отдельных жестов. То есть о жестовой речи распознавании пока речи не идет. Работа Приходько на мой взгляд самая продвинутая в России. Я очень надеюсь, что он успеет закончить ее и можно будет уже внедрять систему по распознаванию жестовой речи», — заявил профессор кафедры автоматизированных систем управления Новосибирского государственного технического университета Михаил Гриф.

Когда программа выучит алфавит, ее обучат словам, а затем и целым фразам. На разработку системы ушло около пяти лет. И сейчас Алексей Приходько трудится над созданием еще одной программы, которая позволит с помощью жестов управлять бытовой техникой.

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