«Муж сказал мне: „Покрутись“»: Эмили Ратаковски показала себя со всех сторон

Эмили Ратаковски приковала к себе внимание фанатов всего мира новым видео в Instagram. В кадре модель в белом мини-платье и туфлях на высокой шпильке крутится на 360 градусов, по-хулигански поправляя нижний край наряда и волосы.

«Муж сказал мне: «Покрутись», — объяснила в короткой подписи к фото автор поста.

Instagram @emrata

Вечерний облик любимой настолько понравился ее супругу, продюсеру Себастьяну Бир-МакКларду, что он решил запечатлеть жену со всех сторон. А чтобы насладиться этой красотой смогли и другие мужчины планеты Земля, актриса выложила получившийся ролик в микроблог. Результат: 2,6 миллиона просмотров за девять часов и более 4,5 тысяч комментариев на всех языках, включая русский.

«Если бы я так здорово выглядел, я бы крутился, когда заходил в любую комнату»;

«Твой муж, похоже чересчур властен. Ты заслуживаешь лучшего»;

«Крутись снова и снова!» — ответили Ратаковски поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски в пиджаке на голое тело взбудоражила фанатов.