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«Забыла блузку»: Эмили Ратаковски в пиджаке на голое тело взбудоражила фанатов

, 13:33 | Анастасия Игонина Фото 115

Модель снялась для модной коллекции деловых костюмов без блузки.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Эмили Ратаковски в очередной раз раздразнила фолловеров жаркими фото. На своей странице в Instagram модель опубликовала серию кадров с одной из своих фотосессий.

На снимках Эмили стоит у стены. На ней светло-бежевый костюм из юбки и удлиненного жакета. Дополняют образ сумка винного оттенка и светлые босоножки. А вот блузку и бюстгальтер Ратаковски надевать не стала.

Instagram @emrata

На недостающую деталь гардероба обратили внимание и подписчики модели. Однако мнения по этому поводу у фолловеров разделились.

«Боже, Эмили, надень рубашку!» — просят одни.

«А мне нравится, когда девушки забывают блузки», — признаются другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски восхитила фанатов в трикотажном топе и шортах.

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