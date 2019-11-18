Черная дыра жестоко разлучила звездную пару: одну сожрала, а вторую вышвырнула

Ученые-астрофизики из Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили самую быструю из известных на сегодняшний день гиперскоростных звезд S5-HVS1. Скорость ее движения оказалась обусловлена трагической, по человеческим меркам, историей.

Примерно пять миллионов лет назад упомянутая звезда была частью двойной системы. Эта звездная пара прошла относительно близко к сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути. В итоге одна из звезд была поглощена, а вторая отброшена прочь на высокой скорости.

Выкинутая из нашей Галактики звезда получила название S5-HVS1. В данный момент она движется со скоростью около 6,5 миллиона километров в час, а весит почти как два с половиной Солнца, пишет N+1 со ссылкой на статью ученых.

Звезду открыла группа астрономов во главе с Сергеем Копосовым. Для этого использовался сверхмощный телескоп AAT в Австралии. Затем ее существование подтвердили с помощью телескопа Gaia. Сейчас S5-HVS1 находится в созвездии Журавля, на расстоянии 29 тысяч световых лет от Солнца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский телескоп «Спектр-РГ» снял термоядерный взрыв в центре Галактики.