Российский телескоп снял термоядерный взрыв на звезде в центре Галактики

Телескоп на российско-германской орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» заснял вспышку на космическом теле, расположенном в центре Галактики. Об этом рассказали в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, пишет РИА Новости.

« Телескоп снял две нейтронные звезды, которые находятся достаточно близко друг к другу. При этом во время наблюдения мы на одной из них обнаружили термоядерный взрыв », — заявил представитель института по исследованию космоса.

Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в нужное место расположения (в 1,5 миллиона километров от планеты Земля) 21 октября и приступит там к наблюдению небесной сферы. Астрофизический проект предназначен для создания полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий, а также должен помочь ученым найти ответ на вопрос — как появлялись галактические скопления за все время существования Вселенной.

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