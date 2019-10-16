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  4. Российский телескоп снял термоядерный взрыв на звезде в центре Галактики

Российский телескоп снял термоядерный взрыв на звезде в центре Галактики

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Вспышка на космическом теле была зафиксирована устройством, установленном на российско-германской обсерватории «Спектр-РГ».

Фото: www.globallookpress.com /NASA

Телескоп на российско-германской орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» заснял вспышку на космическом теле, расположенном в центре Галактики. Об этом рассказали в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, пишет РИА Новости.

«Телескоп снял две нейтронные звезды, которые находятся достаточно близко друг к другу. При этом во время наблюдения мы на одной из них обнаружили термоядерный взрыв», — заявил представитель института по исследованию космоса.

Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в нужное место расположения (в 1,5 миллиона километров от планеты Земля) 21 октября и приступит там к наблюдению небесной сферы. Астрофизический проект предназначен для создания полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий, а также должен помочь ученым найти ответ на вопрос — как появлялись галактические скопления за все время существования Вселенной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые анонсировали первое в истории видео с настоящей черной дырой.

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