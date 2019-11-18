Группа Kiss отплыла в Индийский океан, чтобы дать концерт для белых акул

Рок-группа Kiss отбыла на яхте от австралийского города Порт-Линкольн, чтобы дать концерт для белых акул в Индийском океане. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Челси Кристиан, также выложив видеодоказательство.

«Kiss здесь! Они сыграют для великих белых акул!», — подписала Челси видеоролик, на котором музыканты настраивают инструменты и аппаратуру на яхте, а после отчаливают от пирса.

Информация о весьма необычном концерте появилась 17 ноября. Издание Blabbermouth сообщило, что вместе с музыкантами и акулами в нем примут участие восемь поклонников творчества Kiss. Фанаты будут наслаждаться музыкой под водой, сидя в небольшой субмарине. Из нее же они смогут наблюдать за реакцией акул.

Всего музыканты Kiss планируют исполнить четыре песни. Они убеждены, что белым акулам нравятся рок-н-ролл и низкие частоты, поэтому хищники соберутся на концерт после его начала. Вся выручка от восьми проданных билетов пойдет на благотворительность.

В Австралию группа Kiss приехала в рамках своего прощального мирового тура. В последний момент выступление пришлось отменить из-за того, что вокалист Пол Стэнли заболел гриппом.

Как сообщал 5-tv.ru, в России Kiss напоследок выступили в июне этого года.