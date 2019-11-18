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«Сделай счастье сам»: Собчак трогательно поздравила сына с днем рождения

, 11:38 | Карина Бернтгольц Фото 124

Платону исполнилось три года. По этому случаю звезда разместила нежное фото с малышом в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Российская ведущая Ксения Собчак растрогала поклонников новым фото в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда разместила нежный снимок с сыном, на котором целует своего малыша.

В подписи к посту светская львица пояснила, что сегодня ее наследник отмечает день рождения. Ровно три года назад он появился на свет. Этот день имеет большое значение в жизни матери ребенка: Собчак не скрывает, что с рождением первенца в ее дом пришло счастье.

«Правильно все-таки люди говорят: хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме на постоянке», — с любовью отметила ведущая.

Instagram @xenia_sobchak

Фанаты не могли скрыть умиления после прочтения таких трогательных строк. Они пожелали Платону расти здоровым, счастливым и чаще радовать маму, которая души не чает в своем сыне.

«Ксюшенька, у вас замечательный малыш! Счастья вам много-много!»

«Поздравляю! Желаю крепкого здоровья маме и сыну!»

«С днем рождения красавчика и родителей!»

«Какой он чудесный! С днем рождения, малыш!» — поздравляли пользователи.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно друг от друга.

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