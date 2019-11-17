Собчак и Богомолов живут порознь спустя два месяца после свадьбы

Ксения Собчак и Константин Богомолов официально зарегистрировали отношения несколько месяцев назад. Однако до сих пор влюбленные живут отдельно друг от друга.

Поклонники, которые пристально наблюдают за отношениями пары, заметили, что Богомолов продолжает ночевать в съемной квартире в центре столицы. В то время как вся повседневная жизнь Ксении проходит в ее доме на Рублевке.

Публика уверена: Ксения и Константин практикуют гостевой брак и съезжаться не планируют. По слухам, этому решению могли поспособствовать натянутые отношения Богомолова с мамой журналистки. Режиссер так и не успел толком познакомиться с будущей тещей — до свадьбы они встретились всего пару раз, пишет StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психологи убеждены: Собчак скоро разочаруется в Богомолове.