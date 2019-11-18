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  4. Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги

Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги

, 17:14 Эфирная новость 31

Единственную дорогу к деревне Заозерье, ремонт которой стоил более 110 миллионов рублей, построили с нарушениями.

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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

Жители Владимирской области резко отреагировали на качество ремонта дороги между двумя селами. Прямо на проезжей части установили опоры линий электропередачи. Объехать эти препятствия практически невозможно — один из столбов полностью перекрывает полосу.

Местные власти поспешили оправдаться. По их словам, официально дорогу еще не сдали, движение по ней запрещено. Но столбы пообещали убрать, и уже заключили контракт. То есть, за ремонт из бюджета пришлось заплатить дважды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России предложили ремонтировать дороги при помощи полиэтилена.

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