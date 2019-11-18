Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги

Жители Владимирской области резко отреагировали на качество ремонта дороги между двумя селами. Прямо на проезжей части установили опоры линий электропередачи. Объехать эти препятствия практически невозможно — один из столбов полностью перекрывает полосу.

Местные власти поспешили оправдаться. По их словам, официально дорогу еще не сдали, движение по ней запрещено. Но столбы пообещали убрать, и уже заключили контракт. То есть, за ремонт из бюджета пришлось заплатить дважды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России предложили ремонтировать дороги при помощи полиэтилена.