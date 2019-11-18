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Песков рассказал о подготовке к саммиту в «нормандском формате»

, 15:54 | Сергей Зеленский Видео 26

Встреча запланирована на 9 декабря в Париже.

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Фото, видео: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС, 5-tv.ru

Подготовка к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря вступила в заключительную стадию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердив, что встреча должна пройти в Париже.

Официальный представитель Кремля не стал комментировать конкретный график в рамках предстоящего саммита, отметив, что «модальность нюансов все еще находится в стадии верстки». Кроме того, Песков заявил, что пока также рано обсуждать и пакет документов, которые могут быть подписаны по итогам этой встречи.

«Рано задавать такие вопросы», — считает он.

Песков также отказался давать прогнозы относительно итогов саммита.

«По „нормандской четверке“ я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная», — подчеркнул он, напомнив, что «был очень большой перерыв в работе нормандского формата».

«Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», — предложил Песков.

Ранее из Парижа, Берлина и Киева поступала информация о возможном проведении саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря. Первая такая встреча прошла 6 июня 2014 года, последняя — 19 октября 2016 года. Формат получил свое название потому, что в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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