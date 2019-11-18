Анастасия Решетова и Алена Шишкова вместе снялись в рекламной кампании

Модели Анастасия Решетова и Алена Шишкова — бывшая и нынешняя подруги рэпера Тимати — вместе снялись в рекламе отечественного бьюти-бренда. Девушки позируют в кадре с увлажняющими средствами и двумя живыми змеями. Совместный снимок звезд опубликован в профиле косметического бренда в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BEAUTY BOSS (@shineis.ru) 17 Ноя 2019 в 11:05 PST

Вся фотосессия построена на контрастах: бывшая возлюбленная рэпера Тимати предстала в черном топе, а нынешняя — в белом.

При виде такой фотографии поклонники девушек пришли в восторг.

«Ого, здорово увидеть их вместе»;

«Девчонки, Вы супер»;

«Очень эффектно», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова посвятила месячному сыну проникновенный пост.