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Анастасия Решетова и Алена Шишкова вместе снялись в рекламной кампании

, 18:29 | Мия Субботина Фото 62

Российские модели — бывшая и нынешняя подруги рэпера Тимати — стали амбассадорами отечественного косметического бренда.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Модели Анастасия Решетова и Алена Шишкова — бывшая и нынешняя подруги рэпера Тимати — вместе снялись в рекламе отечественного бьюти-бренда. Девушки позируют в кадре с увлажняющими средствами и двумя живыми змеями. Совместный снимок звезд опубликован в профиле косметического бренда в Instagram.

 
 
 
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Публикация от BEAUTY BOSS (@shineis.ru)

Вся фотосессия построена на контрастах: бывшая возлюбленная рэпера Тимати предстала в черном топе, а нынешняя — в белом.

При виде такой фотографии поклонники девушек пришли в восторг.

«Ого, здорово увидеть их вместе»;

«Девчонки, Вы супер»;

«Очень эффектно», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова посвятила месячному сыну проникновенный пост.

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