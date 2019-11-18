Анастасия Решетова и Алена Шишкова вместе снялись в рекламной кампании

Модели Анастасия Решетова и Алена Шишкова — бывшая и нынешняя подруги рэпера Тимати — вместе снялись в рекламе отечественного бьюти-бренда. Девушки позируют в кадре с увлажняющими средствами и двумя живыми змеями. Совместный снимок звезд опубликован в профиле косметического бренда в Instagram.
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Вся фотосессия построена на контрастах: бывшая возлюбленная рэпера Тимати предстала в черном топе, а нынешняя — в белом.
При виде такой фотографии поклонники девушек пришли в восторг.
«Ого, здорово увидеть их вместе»;
«Девчонки, Вы супер»;
«Очень эффектно», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова посвятила месячному сыну проникновенный пост.