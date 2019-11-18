«Ничего святого»: Федор Емельяненко о словах Макгрегора о дагестанцах

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко в ходе встречи со студентами в Москве прокомментировал оскорбительные высказывания ирландского спортсмена Конора Макгрегора в адрес жителей Дагестана.

По словам российского бойца ММА, он весьма отрицательно относится к трэш-току в целом. Федор Емельяненко отметил, что в начале его карьеры подобные инциденты были единичными случаями. В основном, спортсмены завоевывали любовь зрителей своим мастерством.

«На сегодняшний день нет ничего святого. Могут отпустить колкость как в сторону семьи, так и в сторону страны. Недавно МакГрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев. И наши бойцы стали осуждать, но они сами же занимаются тем же. Да, не в адрес народа, а определенного человека. А как человека можно вытащить из народа? Этот человек и есть часть народа», — резюмировал Федор Емельяненко.

Спортсмен выразил надежду, что, несмотря на такого рода случаи, в обществе останется место ценностям. Федор Емельяненко не считает нужным реагировать на провокации соперников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаилу Кокляеву подбили второй глаз перед боем с Александром Емельяненко.