  1. Пятый канал
  4. «Ничего святого»: Федор Емельяненко о словах Макгрегора о дагестанцах

«Ничего святого»: Федор Емельяненко о словах Макгрегора о дагестанцах

, 19:47 | Василий Заика Видео 174

По словам бойца ММА, он весьма отрицательно относится к трэш-току в целом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Twitter @vasily_konov

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко в ходе встречи со студентами в Москве прокомментировал оскорбительные высказывания ирландского спортсмена Конора Макгрегора в адрес жителей Дагестана.

По словам российского бойца ММА, он весьма отрицательно относится к трэш-току в целом. Федор Емельяненко отметил, что в начале его карьеры подобные инциденты были единичными случаями. В основном, спортсмены завоевывали любовь зрителей своим мастерством.

«На сегодняшний день нет ничего святого. Могут отпустить колкость как в сторону семьи, так и в сторону страны. Недавно МакГрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев. И наши бойцы стали осуждать, но они сами же занимаются тем же. Да, не в адрес народа, а определенного человека. А как человека можно вытащить из народа? Этот человек и есть часть народа», — резюмировал Федор Емельяненко.

Спортсмен выразил надежду, что, несмотря на такого рода случаи, в обществе останется место ценностям. Федор Емельяненко не считает нужным реагировать на провокации соперников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаилу Кокляеву подбили второй глаз перед боем с Александром Емельяненко.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

20:16
В Гарварде выяснили, почему здоровые люди могут внезапно умереть
20:02
Владимир Кузьмин после возвращения к жене продолжает обеспечивать любовницу
19:47
«Ничего святого»: Федор Емельяненко о словах Макгрегора о дагестанцах
19:29
Благоприятные и несчастливые дни: Лунный календарь на неделю с 18 по 24 ноября
19:22
Мать обвиняемого в теракте в метро Петербурга: «Следователи просили не проклинать»
19:13
Двое рабочих погибли в Ижевске при обвале грунта траншеи

Сейчас читают

«Вообще-то я против силикона!» Бузова ответила хейтеру на претензию к ее груди
«Аж мурашки по коже»: Анна Нетребко спела на сцене вместе с 11-летним сыном
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]