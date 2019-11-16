«Кто рано встает»: Кокляеву подбили второй глаз перед боем с Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев выложил в сторис своего Instagram-аккаунта видео, на котором показал новый фингал — на этот раз под правым глазом. На следы пропущенных ударов в голову спортсмен реагирует с юмором.

«Кто рано встает…», — начал видео Кокляев.

»…тому бог дает победу над Александром Емельяненко», — продолжил его собеседник под смех тяжелоатлета.

Судя по кадрам, фингал под левым глазом уже почти незаметен, о нем Михаил Кокляев сообщил неделю назад. Он объяснил, что для него началась «череда тяжелых спаррингов».

«Никто не говорил, что будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит», — сказал тогда атлет.

Как сообщал 5-tv.ru, бой Михаила Кокляева с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко состоится в Москве 29 ноября. Ранее тяжелоатлет рассказал о своем отношении к противнику.