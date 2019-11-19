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Пушилин: политика Киева по отношению к жителям юго-востока разрушительна

, 1:11 Эфирная новость 41

Глава ДНР резко ответил на письмо секретаря Совета Нацбезопасности Украины, которое уже назвали «планом реинтеграции Донбасса».

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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

Политика Киева по отношению к жителям юго-востока — разрушительна. Так глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отреагировал на письмо секретаря Совета Нацбезопасности Украины, которое уже назвали «планом реинтеграции Донбасса».

Алексей Данилов предлагает депортировать нелояльных Киеву жителей в отдаленные части страны, а некоторых и вовсе отправить за решетку. Документ, который адресован премьер-министру страны, главе СБУ и руководителю администрации президента опубликован в социальных сетях.

«Это ровно то, о чем заявляли и продолжают заявлять политики укрвласти по сей день. Начиная, наверное, от Тимошенко, которая готова была скинуть атомную бомбу на Донбасс. Заканчивая Порошенко, который заявлял, что дети Донбасса должны сидеть в подвалах», — подчеркнул глава ДНР.

По словам Пушилина жители Донбасса вправе сами решать, как им жить, и с кем цитата — «дружить».

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