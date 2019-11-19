В Совете Федерации прокомментировали ужесточение ограничений на продажу алкоголя

Время продажи алкоголя в России предлагают сократить еще на один час. Общероссийский народный фронт обратился в Минздрав с инициативой изменить федеральный закон. Установить запрет на реализацию спиртного не после 23-х, а после 22-х часов.

Согласно общероссийской норме, сейчас продавать алкоголь можно с восьми утра до 11 вечера. Но каждый субъект имеет право самостоятельно менять эти рамки. Правда, только в сторону ужесточения. Возможность так поздно купить спиртные напитки в магазине своим жителям оставили всего 28 регионов, в том числе Москва и Московская область.

Большинство ужесточили правила продажи. После десяти вечера она уже ограничена в 37-ми субъектах, в том числе в Петербурге и Ленинградской области. Купить алкоголь после девяти невозможно в 13-ти областях и республиках.

Уже в восемь вечера прилавки с алкоголем прикрывают в Дагестане, Ингушетии, Ханты-Мансийском и Чукотском автономном округах. А также в Якутии. Так, к тому же, нельзя приобрести спиртное и с утра — продажи открываются только в 14 часов.

Самые жесткие ограничения установлены в Чечне. Федеральная норма там касается только пива и таких же «легких» напитков. Остальной алкоголь можно купить в течение двух часов в день — с восьми до десяти утра.

«Мы же в первую очередь должны думать о подрастающем поколении. Если лимитировать время 22 часами, мы по крайней мере еще сопоставим такое понятие, что после 22 часов несовершеннолетние должны находиться под присмотром собственных родителей и это убережет их от многих асоциальных соблазнов», — считает член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

Инициативу общественников уже прокомментировали в Совете Федерации. Сенаторы считают, что менять базовое законодательство не имеет смысла. Лучше, если каждый регион сам будет устанавливать ограничения, исходя из географических и других особенностей.