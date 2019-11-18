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Анфиса Чехова позволила себе кусочек хамона и заболела

, 23:31 | Сергей Зеленский Фото 57

Несмотря на недомогание, телеведущая повезла свою семью на отдых в Турцию.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Известная телеведущая Анфиса Чехова уже четыре года не употребляет в пищу мясо и сахаросодержащие продукты. Однако недавно теледива не удержалась и позволила себе кусочек хамона.

«Мгновенно упал иммунитет, поскольку организм уже очень отвык расщеплять мясо, и бросил на это дело все свои силы!» — написала она в Instagram.

Instagram @achekhova

Анфиса привела в пример все три случая, когда она решалась себя побаловать мясом, и неизменно заболевала.

«Вот и приходится теперь выбирать: вкусный кусочек хамона или жизнь без болезней», — резюмировала она.

Телезвезда вместе с тем не отказалась от намерения вывезти членов своей семьи на отдых.

«Мы нашей веселой семейкой полетели в любимую детьми Турцию. Попробуем застать там последние солнечные денечки», — сказала она.

Чехова также выразила надежду, что морской воздух ее исцелит.

Как выяснилось, многие подписчики телеведущий также не едят мясо на протяжении нескольких лет, и тоже посетовали на ослабление иммунитета.

Ранее Анфиса Чехова показала, как с сыном Соломоном любуются рассветом на балконе отеля в Турции.

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