Анфиса Чехова позволила себе кусочек хамона и заболела

Известная телеведущая Анфиса Чехова уже четыре года не употребляет в пищу мясо и сахаросодержащие продукты. Однако недавно теледива не удержалась и позволила себе кусочек хамона.

«Мгновенно упал иммунитет, поскольку организм уже очень отвык расщеплять мясо, и бросил на это дело все свои силы!» — написала она в Instagram.

Instagram @achekhova

Анфиса привела в пример все три случая, когда она решалась себя побаловать мясом, и неизменно заболевала.

«Вот и приходится теперь выбирать: вкусный кусочек хамона или жизнь без болезней», — резюмировала она.

Телезвезда вместе с тем не отказалась от намерения вывезти членов своей семьи на отдых.

«Мы нашей веселой семейкой полетели в любимую детьми Турцию. Попробуем застать там последние солнечные денечки», — сказала она.

Чехова также выразила надежду, что морской воздух ее исцелит.

Как выяснилось, многие подписчики телеведущий также не едят мясо на протяжении нескольких лет, и тоже посетовали на ослабление иммунитета.

Ранее Анфиса Чехова показала, как с сыном Соломоном любуются рассветом на балконе отеля в Турции.