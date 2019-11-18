«До сих пор целуемся в губы»: Анфиса Чехова показала, как любуется рассветом с сыном

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников нежной фотосессией. Вместе со своим сыном Соломоном звезда вышла утром на балкон отеля в Турции и сделала несколько завораживающих кадров на фоне яркого рассвета, который ослепил фанатов светской львицы даже через экран.

На снимках теледива целует своего ребенка и обнимается с ним. Как можно заметить по лицам Чеховой и ее наследника, они счастливы встретить утро в объятиях друг друга, любуясь красотой местных пейзажей.

«Выйдешь так с утра на балкон встречать рассвет, и понимаешь, как невероятно прекрасна эта жизнь, когда ты умеешь ей наслаждаться! И, да, мы до сих пор целуемся с Соликом в губы!» — отметила ведущая в подписи к посту.

Instagram @achekhova

Подписчики с восторгом наблюдали за тем, как звезда и ее сын проявляют любовь друг другу. Многие отметили, что фотографии получились очень милыми и трогательными. Снимки Чеховой в объятиях малыша, сделанные на фоне рассвета над морем, не смогли оставить пользователей равнодушными. Некоторые даже сравнили кадры с творением художников.

«Какие вы милые, очаровашки!»

«Какой вид красивый! И мама с сыном очаровательные!»

«Супер. Атмосферно и качественно!»

«Нереально!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте порассуждала о жизни.