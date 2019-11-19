В Челябинске вспыхнула котельная компрессорного завода

В Челябинске загорелась газовая котельная, расположенная на территории компрессорного завода. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По данным регионального МЧС, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 6.30 утра по местному времени. Пострадавших нет. Сотрудники эвакуировались до приезда пожарных.

Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Огнем охвачена вся крыша предприятия. Обстоятельства ЧП устанавливаются. На питание жилых домов ситуация не повлияет, так как котельная обеспечивает только предприятие.