«Слушайте, похож»: фанатка Лазарева вытатуировала его лицо на своем предплечье

Фанатка Сергея Лазарева из Ставрополья сделала на предплечье тату в честь своего кумира. Артист выложил видео с девушкой и нательным рисунком на своей странице в Instagram.
Лазарев выступил со своим новым шоу в Ставрополье 17 ноября. После концерта он встретился и пообщался с фанатами. Одна из поклонниц сообщила, что два года назад сделала в его честь татуировку.
«Вот это да! Это реально, да? Настоящая? — спросил Лазарев и получил утвердительный ответ, — слушайте, похож. Класс, спасибо».
Позже Лазарев поблагодарил поклонников из Ставрополья на своей странице в Instagram. Поклонники назвали прошедшее шоу фантастическим.
«Спасибо за фантастическое шоу в этот воскресный вечер»;
«Спасибо за концерт! У нас теперь голоса нет»;
«Ваше шоу — это что-то потрясающее! А Ваш голос, мммм… Приезжайте к нам еще!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев попросил поклонников не покупать ему цветы.