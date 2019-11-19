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«Слушайте, похож»: фанатка Лазарева вытатуировала его лицо на своем предплечье

, 8:22 | Игорь Рязов Видео 25

Девушка продемонстрировала певцу его тату-портрет после концерта в Ставрополье.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Фанатка Сергея Лазарева из Ставрополья сделала на предплечье тату в честь своего кумира. Артист выложил видео с девушкой и нательным рисунком на своей странице в Instagram.

Лазарев выступил со своим новым шоу в Ставрополье 17 ноября. После концерта он встретился и пообщался с фанатами. Одна из поклонниц сообщила, что два года назад сделала в его честь татуировку.

«Вот это да! Это реально, да? Настоящая? — спросил Лазарев и получил утвердительный ответ, — слушайте, похож. Класс, спасибо».

Instagram @lazarevsergey

Позже Лазарев поблагодарил поклонников из Ставрополья на своей странице в Instagram. Поклонники назвали прошедшее шоу фантастическим.

«Спасибо за фантастическое шоу в этот воскресный вечер»;

«Спасибо за концерт! У нас теперь голоса нет»;

«Ваше шоу — это что-то потрясающее! А Ваш голос, мммм… Приезжайте к нам еще!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев попросил поклонников не покупать ему цветы.

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