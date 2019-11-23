Что Михаил Боярский делал на поле в шляпе и форме «Спартака»?

В декабре Михаилу Боярскому исполняется 70 лет. Действительно ли он решил после юбилея завершить свою актерскую карьеру? Из-за чего он перестал спать по ночам? И что один из главных болельщиков петербургского «Зенита» делал в шляпе на поле московского «Спартака»? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Появиться на футбольном поле в шляпе, пожалуй, может позволить себе только Михаил Боярский. Актер принял участие в благотворительном матче. Преданный болельщик «Зенита» оказался на тренировочном поле «Спартака». Возможно, поэтому артисту неохотно пасовали и вскоре он удалился на скамейку запасных.

«Неуютно, скажем прямо. На спартаковском поле я чувствую себя гораздо хуже, чем на зенитовском», — слегка нервничает Михаил.

Поддержать актера никто из близких на стадион не пришел. Но это его не особо расстроило.

«Меня поддерживают в основном медсестры. И довольно удачно».

В конце декабря Михаилу Сергеевичу исполняется 70 лет. Но радости от предстоящего праздника у Боярского нет.

«Я вообще юбилей ненавижу. Скорей бы это кончилось идиотское число, чтобы я спокойно мог жить. Потому что это кроме раздражения у меня ничего не вызывает. Почему-то к юбилею надо подвести какую-то черту. Это пока еще не похороны, но и репетиция мне тоже не очень нужна».

Боярский до сих пор играет в спектаклях и продолжает сниматься в кино. Однако артист заявил: он намерен завершить карьеру.

«Я скоро избавлюсь от работы вообще, потому что она мне никогда не была нужна. Сейчас не нужна и не будет нужна. Займусь правильным делом».

Михаил Боярский вместе с супругой актрисой Ларисой Луппиан сейчас занимаются воспитанием внуков, их у пары четверо. Младшему Григорию еще нет года.

«Хорошие попки детские целовать — вот это романтика», — смеется артист.

Михаил Сергеевич вспомнил, что значит не спать ночами.

«Во всем своя прелесть: и в суете домашней, и в бессонных ночах. Я не так, как супруга и как дочка, потому что на них основная нагрузка. Но я помогаю что-нибудь унести-принести».

Боярский признается: теперь они ссорятся с женой, потому что не могут решить, как правильно мыть и пеленать внука.

«Мы резкие, эмоциональные, несдержанные. Быстро отходчивые, конечно. Но все равно у нас бурлят страсти», — признается Боярский.

Михаил и Лариса вместе уже 42 года. У Боярского свой взгляд на то, как нужно ухаживать за любимой.

«Да не надо ее радовать, ей и так хорошо. Что ее радовать? Один я хожу в магазин. Жена почти не ходит никогда. Я не люблю готовить. Но я умею. Я умею пельмени жарить. Я умею сосиски варить. Я люблю делать яички», — рассказывает артист.

«А супруга вам так просто готовит? Есть блюдо, которое она может приготовить прям вкусно-вкусно?» — спрашивает журналистка.

«Да, рюмка водки. Если она наливает сама, то это лучшее угощение».

Боярский делится: он сейчас по-настоящему счастлив. У него есть все, а главное — большая семья. Поклонники надеются, что Михаил Боярский будет хотя бы иногда радовать зрителей своим творчеством.

«Довольно часто такие звезды, глыбы, мэтры хотят уйти. Вроде уходят, но им не дают. Они возвращаются. Поэтому я надеюсь, что это так только», — уповает певица Юлия Паршута.

«Я думаю, что он заслуживает уйти со сцены, когда захочет и когда сам решит», — поддерживает актера певец Сергей Жуков.

«Он может сделать все что угодно уже, мы все равно будем его любить и боготворить», — говорит певица Юлия Савичева.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Михаила Боярского подтвердил слухи об уходе артиста со сцены.