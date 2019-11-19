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«70 лет, хватит»: Директор Боярского подтвердил слухи об уходе артиста со сцены

, 12:30 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 1 541

Сообщалось, что знаменитый актер хочет завершить театральную карьеру сразу после празднования юбилея.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Директор Михаила Боярского подтвердил заявление популярного актера о намерении уйти со сцены. 69-летний артист рассказал о планах завершить театральную карьеру в одном из интервью.

Директор звезды Александр Зыкин подтвердил информацию о скором уходе артиста со сцены. По словам представителя Михаила Боярского, популярный актер завершит творческую карьеру сразу после своего 70-летнего юбилея. Торжество состоится 26 декабря.

«70 лет, хватит. Дорогу молодым. 26 декабря пройдут юбилейные спектакли Ленсовета», — поведал Александр Зыкин.

В театре Ленсовета 25 и 26 декабря состоятся премьерные показы спектакля «В этом милом старом доме». В нем сыграют Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан. Возможно, эта театральная постановка и станет последней в карьере популярного и всенародно любимого артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники обеспокоились здоровьем Михаила Боярского после видео со съемок «Гардемарины-4».

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