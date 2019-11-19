Боевика ИГ* посчитали беженцем в Европе

В Европе приютили палача ИГ*. Британское издание «The Independent», а также другие иностранные СМИ сообщают, что 27-летнего Хасана, лидера запрещенной в России террористической организации, еще в декабре задержали в аэропорту Будапешта с поддельными документами. Но не арестовали. Выяснилось, что Хасан получил в Греции статус беженца. И это несмотря на то, что боевик отличался особой жестокостью.

Так, в 2015 году в Хомсе его отряд устроил кровавую резню: террористы хладнокровно убивали мирных граждан — женщин и детей. И публично казнили местного имама. Хасан самолично обезглавил священнослужителя, заставляя жителей смотреть на это. И вот теперь получается, палачу дали официальное убежище и пособие, которые положены беженцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один из лидеров украинских националистов задержан в Польше по запросу России.

* — запрещенная на территории РФ организация