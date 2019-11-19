  1. Пятый канал
  4. Боевика ИГ* посчитали беженцем в Европе

Боевика ИГ* посчитали беженцем в Европе

, 16:06 Эфирная новость 5

Лидера ИГ* Хасана поймали в Будапеште. Ранее Греция приняла его и дала статус беженца.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Mouneb Taim, 5-tv.ru

В Европе приютили палача ИГ*. Британское издание «The Independent», а также другие иностранные СМИ сообщают, что 27-летнего Хасана, лидера запрещенной в России террористической организации, еще в декабре задержали в аэропорту Будапешта с поддельными документами. Но не арестовали. Выяснилось, что Хасан получил в Греции статус беженца. И это несмотря на то, что боевик отличался особой жестокостью.

Так, в 2015 году в Хомсе его отряд устроил кровавую резню: террористы хладнокровно убивали мирных граждан — женщин и детей. И публично казнили местного имама. Хасан самолично обезглавил священнослужителя, заставляя жителей смотреть на это. И вот теперь получается, палачу дали официальное убежище и пособие, которые положены беженцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один из лидеров украинских националистов задержан в Польше по запросу России.

* — запрещенная на территории РФ организация

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

16:06
Боевика ИГ* посчитали беженцем в Европе
16:01
Минобороны РФ ответило на заявление МИД Турции о «невыполнении обещаний» по Сирии
15:58
Отец Тимати отказался финансово помогать младшей сестре рэпера
15:40
В РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
15:33
Появилось видео избиения капитана ФСБ в центре Москвы
15:26
Конкурс «Учитель будущего» стартовал в России

Сейчас читают

Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]