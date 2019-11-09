Заместитель председателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур задержан на пограничном пункте Дорогуск в Польше. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая «пригрела» у себя в секретариате радикала.

«По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию», — сообщила Денисова в субботу в Facebook.

Омбудсмен призвала МИД Украины добиться освобождения своего коллеги.

По данным украинских СМИ, этот гражданин Незалежной ранее принимал участие в боевых действиях против российских войск в Абхазии и Чечне, а впоследствии воевал на стороне украинских силовиков против ополченцев Донбасса.

Ранее в сентябре Денисова выразила своему польскому коллеге Адаму Боднару обеспокоенность ростом ксенофобии, дискриминации и розни на почве ненависти по национальному признаку к украинским гражданам, приехавшим в соседнюю республику на заработки или учебу. По словам Денисовой, за четыре года количество нападений на украинцев в Польше увеличилось с 30 до 190.

Такие обвинения в адрес варшавских властей из уст украинки выглядят дико, ведь ее соотечественники в годы Второй Мировой войны уничтожали польское население.

Ранее в Чечне вынесли приговор по резонансному делу участников украинской националистической группировки УНА-УНСО*, которые в 1994-1995-х годах воевали на стороне боевиков. В частности, гражданин Украины Александр Малофеев получил 24,5 года колонии строгого режима.

* — запрещена в РФ.