«Ешьте и худейте»: Лариса Гузеева без макияжа поделилась секретом похудения

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева приятно удивила поклонников изменениями во внешности. Ранее знаменитость призналась, что решила избавиться от лишнего веса. Актриса похвасталась, что нашла клинику, где специалисты подбирают диету конкретно под каждого клиента с учетом его особенностей.

По словам телеведущей, она давно не чувствовала себя такой довольной и счастливой. Ведь благодаря индивидуальной системе питания вес телеведущей стал снижаться. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

«Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше — это порочная система! ЕШЬТЕ и худейте!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Подписчики звезды сразу отметили эффект от системы питания и написали ей комплименты в комментариях. Также они обратили внимание, что на снимках Гузеева — без макияжа, и это удивительным образом подчеркнуло происходящие с ней изменения.

«Самая настоящая красавица. Приятно смотреть за тем как светится твоя любимая Звезда!»;

«Вам так идет эта стройность, лицо все-таки очень благородное сразу!»;

«Ларисочка, а без макияжа ты на 20 лет моложе!»;

«Выглядите отлично!» — написали фолловеры.

А дочь Гузеевой, которая сейчас борется с последствиями болезни, также оставила комплимент в адрес родительницы.

«Когда твоя мама выглядит моложе и свежее тебя», — написала дочь артистки.

«Приезжай ко мне!» — ответила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Гузеевой показала редкие фотографии из семейного архива.