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«Костюм спасателя»: фанаты посвящают стихи Лободе в кожаном бюстгальтере

, 19:56 | Анастасия Игонина Фото 197

Певица поделилась фото, на которых предстала в новом ярком образе.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода поделилась с поклонниками новыми сексуальными кадрами. На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько фото в весьма экстравагантном наряде, который открыл в некоторых фанатах поэтические таланты.

В кадре артистка позирует в купальном наряде — черном кожаном бюстгальтере и черных трусиках с завышенной талией. Нижнюю часть комплекта украшает декоративный ремешок. Дополняют образ аксессуары — узкие солнцезащитные очки без оправы и многослойная подвеска на шее.

Instagram @lobodaofficial

Стильный образ выгодно подчеркивает фигуру Лободы, делая акцент на узкой талии и длинных ногах. От увиденного многие поклонники лишились дара речи — в комментариях они смогли оставить только несколько смайликов. Однако некоторых подписчиков фотосессия, напротив, вдохновила на поэтические этюды.

«Ах, Светлана Лобода,/ Сводите вы всех сума!»

«Уж сколько раз твердили миру,/ Что красота его спасет! / И Свете Лободе, кумиру,/ „Костюм спасателя“ идет!» — делятся своим творчеством поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода в откровенном платье заинтриговала фанатов.

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