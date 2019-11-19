Иосиф Пригожин рассказал, почему София Ротару не могла выступать в России

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица София Ротару не могла выступать в России из-за политической ситуации на Украине. Об этом продюсер рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«София Михайловна стала заложником политических обстоятельств, у нее не было выбора в 2018 году. Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям», — отметил Пригожин.

Он посетовал, что артистов в современном мире втягивают в политику и делают предметом торга.

«Артист призван консолидировать общество, а получается, что он становится разменной монетой. Сегодня мир — это Россия 90-х, мировая политика сегодня как «Дом-2», — заявил продюсер.

Известно, что София Ротару планирует приехать в Россию и выступить в этом году на «Песне года» и фестивале «Легенды ретро FM».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин раскритиковал российских звезд за концерты в Латвии.