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«Туда все лезут!»: Пригожин раскритиковал российских звезд за концерты в Латвии

, 11:19 | Ниса Мурзанаева 24

Продюсер сделал заявление после того, как в прибалтийской стране запретили выступать Григорию Лепсу.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Иосиф Пригожин резко высказался о работе российских артистов на территории Латвии. Продюсер сделал заявление после того, как в прибалтийской стране запретили выступать певцу Григорию Лепсу, пишет Sputnik Латвия.

Знаменитости показалось несправедливым, что после «унизительных» запретов в отношении других исполнителей, отечественные звезды продолжают посещать с гастролями латвийские концертные площадки.

«То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано», — высказался продюсер.

Иосиф Пригожин также раскритиковал желание россиян отдыхать, и покупать недвижимость в курортном латвийском городе Юрмале. В контексте ситуации со списком нежелательных персон из России подобные намерения кажутся продюсеру странными.

«Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость», — заметил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин высказался о намерении Бузовой участвовать в «Евровидении».

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