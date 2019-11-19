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  4. Восемь человек пострадали при взрыве на заводе по утилизации отходов в Чехии

Восемь человек пострадали при взрыве на заводе по утилизации отходов в Чехии

, 21:13 | Василий Заика Видео 22

ЧП произошло в поселке Гамр-на-Йезерже на севере страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack, YouTube @Český rozhlas

Восемь человек пострадали в результате взрыва на заводе по утилизации опасных отходов Purum в Чехии. ЧП произошло в поселке Гамр-на-Йезерже на севере страны, сообщает Idnes.cz.

Отмечается, что двое работников предприятия находятся в критическом состоянии в больницах Либереца и Праги.

На месте происшествия работает оперативный штаб. Выясняются обстоятельства и причины взрыва. По предварительным данным, ЧП могла спровоцировать утечка серной кислоты.

«Рабочая версия такова, что это была серная кислота. Задача химиков выяснить, что это были за яды», — сказала представитель местной противопожарной службы Люси Гложкова.

Медики, которые оказывали первую помощь пострадавшим, также находятся под наблюдением специалистов. Врачи могли надышаться парами химикатов. Региональные власти рекомендовали жителям не открывать окна и проявлять осторожность.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео мощного пожара на северо-западе Москвы.

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