Видео мощного пожара на северо-западе Москвы: на месте слышны взрывы

Мощный пожар произошел в районе Строгино на северо-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, очевидцы на месте происшествия слышат взрывы.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:39 утра. Заявитель сказал, что пожар произошел в квартире по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом № 20, однако по информации 5-tv.ru, горение происходит на складе ближайшего автосервиса. Сведения уточняются.

Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение на складе. По предварительным данным, площадь составляет от 400 до 600 квадратных метров. На месте происшествия слышны взрывы, предположительно, баллонов с газом.

Существует угроза того, что огонь перекинется на другие строения. МЧС решает вопрос о применении авиации, чтобы погасить пламя. На место ЧП прибывают автомобили скорой помощи.

Как сообщал 5-tv.ru, 18 ноября пожар произошел в Новосибирской области. В бревенчатом доме сгорели женщина и двое детей.