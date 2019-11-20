На заседании комиссии Госсовета обсудили распределение бюджетных средств

Распределение бюджетных средств между регионами стало одной из тем заседания консультативной комиссии Госсовета. Она помогает президенту определить круг наиболее важных вопросов социально-экономического развития страны. Провел заседание Сергей Кириенко.

«Самая главная вещь — что мы все-таки создаем прецедент. И у нас впервые делятся 50 миллиардов рублей по 15 показателям, привязанным к заранее известным показателям эффективности. Методику надо настроить, это и хотели обсудить», — подчеркнул Кириенко.

Говорили и о контроле за реализацией нацпроектов. В этом помогают рабочие группы, созданные по поручению президента. Результаты — уже есть. Например, были приняты важные решения по упрощению законодательства о госзакупках. Они позволяют быстрее организовывать торги и заключать контракты в сфере градостроительства.