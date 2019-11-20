  1. Пятый канал
  4. «Я скоро умру»: Зинаида Гиппиус — 150 лет амазонке Серебряного века

«Я скоро умру»: Зинаида Гиппиус — 150 лет амазонке Серебряного века

, 3:30 | Сергей Зеленский 33

Google посвятил новый дудл юбилею одной из ярчайших представительниц русской литературы начала XX века.

Фото: Wikimedia.org

Компания Google посвятила очередной дудл одной из ярчайших представительниц Серебряного века — поэтессе, писательнице, драматургу и литературному критику Зинаиде Гиппиус. 20 ноября исполняется 150 лет со дня ее рождения.

Она родилась в семье обрусевших немцев и уже в семь лет ее стало привлекать творчество. Девочка росла болезненной и после смерти отца, в надежде на целебный морской воздух, мать перевезла детей в Боржоми. Там в 1888 году уже 18-летняя Зинаида познакомилась с поэтом и писателем Дмитрием Мережковским, спустя год они поженились и перебрались в Петербург.

www.google.com/doodles/

Там она знакомится с известными поэтами Серебряного века и классиками русской литературы.

Гиппиус и Мережковский приветствовали Февральскую революцию 1917 года в надежде, что это поможет стране восстановиться после разрушительной Первой Мировой войны, однако вскоре они в буквальном смысле слова ужаснулись происходящим в Петрограде. Зинаида описывает те дни в своих дневниках, пронизанных горечью разрушающейся на глазах России.

В 1920 году супруги покинули родину, и больше уже им не довелось вернуться. Они ненавидели большевизм, но тосковали по России. Зинаида Гиппиус скончалась 9 сентября 1945 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google посвятил дудл повести братьев Стругацких «Страна багровых туч».

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

4:02
Федот-Ледостав: что непременно нужно сделать 20 ноября
3:46
Последний холостяк: Киану Ривз сделал предложение своей возлюбленной
3:30
«Я скоро умру»: Зинаида Гиппиус — 150 лет амазонке Серебряного века
3:21
Первые электронные паспорта в РФ появятся в начале 2020 года
3:01
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху
2:43
«Дальше будет только хуже»: Анна Михалкова разделась до нижнего белья

Сейчас читают

Сергей Боярский прокомментировал сообщения об аварии с участием Mercedes отца
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]