Компания Google посвятила очередной дудл одной из ярчайших представительниц Серебряного века — поэтессе, писательнице, драматургу и литературному критику Зинаиде Гиппиус. 20 ноября исполняется 150 лет со дня ее рождения.

Она родилась в семье обрусевших немцев и уже в семь лет ее стало привлекать творчество. Девочка росла болезненной и после смерти отца, в надежде на целебный морской воздух, мать перевезла детей в Боржоми. Там в 1888 году уже 18-летняя Зинаида познакомилась с поэтом и писателем Дмитрием Мережковским, спустя год они поженились и перебрались в Петербург.

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Там она знакомится с известными поэтами Серебряного века и классиками русской литературы.

Гиппиус и Мережковский приветствовали Февральскую революцию 1917 года в надежде, что это поможет стране восстановиться после разрушительной Первой Мировой войны, однако вскоре они в буквальном смысле слова ужаснулись происходящим в Петрограде. Зинаида описывает те дни в своих дневниках, пронизанных горечью разрушающейся на глазах России.

В 1920 году супруги покинули родину, и больше уже им не довелось вернуться. Они ненавидели большевизм, но тосковали по России. Зинаида Гиппиус скончалась 9 сентября 1945 года.

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