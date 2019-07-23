Google посвятил дудл повести братьев Стругацких «Страна багровых туч». О чем книга?

Компания Google посвятила очередной дудл фантастической повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч», написанной в 1952–1957 годах. Это первое крупное произведение советских писателей, которое было опубликовано ровно 60 лет назад.

Google.com

Книга повествует об экспедиции землян конца XX века на планету Венера. Согласно сюжету, действие происходит приблизительно в 1990-е годы. «Страна багровых туч» считалась вполне традиционной для фантастики 1950-х годов. В соответствии с действующей концепцией «фантастики ближнего прицела», основное внимание в повести уделяется техническим аспектам недалекого будущего, выводятся положительные герои, в популярной форме излагается научная информация.

Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Говорят, что книга «Страна багровых туч» была написана братьями Стругацкими на спор, после дискуссии с друзьями о слабости современной фантастики. Повесть стала первой попыткой работы Аркадия и Бориса в соавторстве. Книга стала единственной, написанной ими по частям. «Страна багровых туч» была издана после более поздних произведений братьев Стругацких «Извне» и «Спонтанный рефлекс».

Огромное желание авторов увидеть напечатанным свое первое крупное творение и в то же время отсутствие опыта взаимодействия с советской книгоиздательской системой, а также цензурой, привели к тому, что в исходный вариант повести было внесено множество изменений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google посвятил дудл 50-летию со дня высадки на Луну.