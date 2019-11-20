Эмилия Кларк заявила, что ее вынуждали сниматься обнаженной в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк заявила, что на съемках сериала «Игра престолов» ее буквально вынуждали сниматься обнаженной. Звезда утверждает — до начала съемочного процесса она даже не подозревала о таком количестве «обнаженки». Знаменитость сообщила — ей приходилось бороться с режиссерами и продюсерами за одежду в кадре, пишет Dailу Mail.

«У меня были бои на съемочной площадке. Я им говорю: „Нет, простыня остается“, и они такие: „Вы не хотите разочаровывать своих поклонников Game of Thrones“. А я такая: „Да пошли вы“», — высказалась артистка.

Британская актриса сыграла в культовом сериале роль Дейенерис Таргариен. По сюжету, Эмилии Кларк предстояло множество постельных сцен с двумя мужчинами: мужем Кхало Дрого и возлюбленным Джоном Сноу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Игра престолов» после съемок сомневается в возможности иметь детей.