Facebook запустил приложение для создания мемов

Корпорация Facebook запустила в тестовом режиме приложение для создания мемов Whale. С помощью него пользователи смогут генерировать собственные вариации популярных юмористических рисунков и распространять их в сети. Однако пока разработкой смогут воспользоваться только жители Канады.

Приложение для мемов Whale создано в отделе экспериментальных продуктов Facebook, сообщает издание The Information. В настоящий момент компания изучает рынок и пытается понять, какие сервисы и платформы популярны среди населения. Эксперименты с развлекательными площадками и дополнительными функциями начались после стремительного взлета китайского TikTok.

Проект TikTok был разработан для создания пользователями музыкальных клипов. Всего за год аудитория платформы выросла в несколько раз: с 500 миллионов до порядка 1,5 миллиарда людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в приложении Instagram начали в тестовом режиме скрывать число лайков под постами.