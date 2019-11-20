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Facebook запустил приложение для создания мемов

, 10:43 | Ниса Мурзанаева 27

Теперь пользователи соцсети смогут генерировать собственные вариации популярных юмористических рисунков и распространять их в сети.

Фото: www.globallookpress.com © Nasir Kachroo

Корпорация Facebook запустила в тестовом режиме приложение для создания мемов Whale. С помощью него пользователи смогут генерировать собственные вариации популярных юмористических рисунков и распространять их в сети. Однако пока разработкой смогут воспользоваться только жители Канады.

Приложение для мемов Whale создано в отделе экспериментальных продуктов Facebook, сообщает издание The Information. В настоящий момент компания изучает рынок и пытается понять, какие сервисы и платформы популярны среди населения. Эксперименты с развлекательными площадками и дополнительными функциями начались после стремительного взлета китайского TikTok.

Проект TikTok был разработан для создания пользователями музыкальных клипов. Всего за год аудитория платформы выросла в несколько раз: с 500 миллионов до порядка 1,5 миллиарда людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в приложении Instagram начали в тестовом режиме скрывать число лайков под постами.

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