В Германии предметы фашистского культа продают за миллионы

В Германии на фашистском прошлом зарабатывают баснословные деньги. В Мюнхене выставили на торги личные вещи Гитлера и его приближенных. Среди лотов — цилиндр фюрера и платье Евы Браун. Еще до начала скандальной распродажи, в Европейской ассоциации евреев потребовали отменить аукцион и раскрыть имена покупателей. Кто они — безобидные коллекционеры или фанаты самого кровавого диктатора в истории? Разбирался европейский корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК РФ возбудил дело о геноциде по факту убийства детей в 1942 году.