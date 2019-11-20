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  4. В Германии предметы фашистского культа продают за миллионы

В Германии предметы фашистского культа продают за миллионы

, 10:38 Эфирная новость 43

В мюнхенском аукционном доме «Германн историка» в среду состоится аукцион, на котором будут выставлены 842 предмета, в том числе принадлежавшие нацистам.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru

В Германии на фашистском прошлом зарабатывают баснословные деньги. В Мюнхене выставили на торги личные вещи Гитлера и его приближенных. Среди лотов — цилиндр фюрера и платье Евы Браун. Еще до начала скандальной распродажи, в Европейской ассоциации евреев потребовали отменить аукцион и раскрыть имена покупателей. Кто они — безобидные коллекционеры или фанаты самого кровавого диктатора в истории? Разбирался европейский корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК РФ возбудил дело о геноциде по факту убийства детей в 1942 году.

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