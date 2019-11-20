Фото: Грету Тунберг объявили путешественницей во времени

Интернет-пользователи назвали активистку Грету Тунберг путешественницей во времени. Ее лицо усмотрели на фотографии 1898 года. Снимок привел портал LAD Bible.

Фото нашли в архивах Вашингтонского университета в Пенсильвании. Оно было сделано на территории Юкона в Канаде. В кадре группа детей, добывающих воду из колодца. Юзеры заметили, что девочка на снимке удивительно похожа на 16-летнюю Тунберг.

University of Washington

«Шведская девушка настолько всесильна, что достигла возможности путешествовать во времени», — пошутил автор статьи.

Грета стала популярна после саммита ГА ООН, где пожаловалась на бездействие глав государств в вопросах экологии. После эмоционального выступления подростка ее лицо стало известно всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, экоактивистка Грета Тунберг анонсировала выход книги со своими изречениями.