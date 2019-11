Экоактивистка Грета Тунберг анонсировала выход книги со своими изречениями

Шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала в Instagram выход новой книги «No One Is Too Small To Make A Difference» («Даже самые маленькие люди имеют значение»). На обложку помещено фото самой 16-летней девушки в ярко-желтой куртке с надетым на голову капюшоном.

Книга на английском языке поступит в продажу с США 11 ноября, а позднее планируется выпуск дополненного издания на других языках.

«Все собранные средства от продаж пойдут на благотворительные проекты», — говорится в подписи к фото.

Instagram @gretathunberg

Однако благородный порыв Тунберг не встретил тотального одобрения среди ее подписчиков. Многие обвинили ее в двойных стандартах.

«Это конечно прикольно, что у тебя выходит книжка. Но твою юность всего на всего используют как инструмент в политических играх. Тебе должно быть стыдно. Детям нужны родители, а не собственники», — написал один из фолловеров.

«Грета не так умна, как многие думают. Быть больным синдромом Аспергера не означает быть наивным. Лично у меня есть это заболевание, но я категорически не верю во всю эту ерунду насчет изменения климата», — возмутился другой.

«Американцам все равно, что покупать, а потому разберут книгу Греты с прилавков. Они считают, что она — Мессия в деле улучшения экологической ситуации на планете. Впрочем, некоторые жители США до сих пор верят, что Земля плоская», — скептически заметил третий.

