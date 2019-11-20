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  4. Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров после истории с котом Виктором

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров после истории с котом Виктором

, 18:29 Эфирная новость 45

В ведомстве пообещали подумать над изменением правил перевозки домашних животных, после отказа допустить толстого кота на борт самолета.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин, 5-tv.ru

У авиапассажиров появится возможность не сдавать домашних животных в багаж, если их вес превышает допустимый, а просто доплатить за лишние килограммы.

В Минтрансе пообещали подумать над изменением правил перевозки. Прежде всего, это коснется перелетов на дальние расстояния. Ведь длительное нахождение в багажном отсеке может угрожать жизни и здоровью питомцев.

Поводом, послужила скандальная история с Михаилом Галиным, который во время взвешивания перед вылетом подменил своего упитанного кота Виктора более стройной кошкой. В качестве наказания авиакомпания аннулировала все накопленные баллы и закрыла для него программу лояльности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что похудением кота, которого не пускали в самолет, занялись в ХК «Адмирал».

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