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Похудением кота, которого не пускали в самолет, занялись в ХК «Адмирал»

, 16:31 | Светлана Александрова Видео 147

Прославившийся своим внушительным весом Виктор уже провел тренировку в тренажерном зале под руководством тренера команды Николая Пронина.

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Фото, видео: Instagram @hcadmiral

Физической формой «слишком толстого кота» Виктора, которого из-за лишних килограммов не пускали в самолет, занялись в хоккейном клубе «Адмирал». Несколько часов назад грузный путешественник уже провел первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера команды Николая Пронина. Отчет о тренировке размещен на странице ФК «Адмирал» в Instagram.

«Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера „Адмирала“ Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения — все по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», — подписаны снимки.

Instagram @hcadmiral

Болельщики здоровые начинания кота дружно поддержали и надеются, что теперь Виктор станет талисманом хоккейного клуба. А некоторые предлагают сформировать целую кошачью команду.

«Он такой лапочка!»

«Витя красавчик!»

«Ни грамма лишнего веса! Все на месте у Виктора, фигура — блеск!»

«Котища, конечно, душевная, но за весом надо следить».

«Осталось только команду набрать. У нас есть два жиробасика по восемь килограммов есть», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с хозяином кота Виктора Михаилом Галиным, в котором он подробно рассказывает, как подменил в аэропорту перед взвешиванием своего питомца на другое, более худое животное. Мужчина так не хотел сдавать своего полосатого друга в багаж, что решился на обман и в итоге лишился всех бонусов, накопленных в авиакомпании.

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