«Мастер конспирации»: Избранница Маликова-младшего призналась, что родила ребенка

Возлюбленная племянника поп-исполнителя Дмитрия Маликова подтвердила слухи о рождении первенца. Фанаты стали догадываться о пополнении в семействе Дмитрия Маликова-младшего еще в декабре прошлого года, однако никто из членов семьи на протяжении долгого времени эту информацию никак не комментировал.

Всеобщее молчание нарушила возлюбленная племенника музыканта Анастасия Толстая. В сторис в Instagram девушка устроила викторину «вопрос-ответ» и в процессе беседы с подписчиками рассказала, как приводила себя в форму после родов.

«Начала ограничивать себя в калорийных продуктах и возобновила спорт», — призналась светская львица.

Instagram @anastasiatolstaya

Новость о том, что Дмитрий и Анастасия стали родители, была сюрпризом для многих фанатов. На странице девушки в социальных сетях не было ни одной фотографии, на которой она позирует с округлившимся животом и ни одного снимка младенца.

Узнав о том, что избранница Маликова-младшего подтвердила слухи о рождении ребенка, один из фолловеров назвал ее «мастером конспирации».

«Счастье любит тишину», — кратко отметила Толстая.

Instagram @anastasiatolstaya

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Маликов заложил в банке «Русский стандарт» пять картин русского живописца Петра Кончаловского.