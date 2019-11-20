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Четырехлетняя дочь Климовой исполнила грузинский танец

, 21:00 | Валентин Черников Видео 85

Актриса уверяет, что у наследницы от природы превосходное чувство ритма.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Актриса Екатерина Климова умилила подписчиков в Instagram видео с четырехлетней дочерью Беллой. В кадре девочка разучивает грузинский танец без музыкального сопровождения. На ней национальный костюм, белые колготки и лакированные туфельки.

Как уточняет Teleprogramma.pro, мама поддерживает хобби наследницы и помогает ей развивать хореографические навыки. По словам Климовой, у Беллы с ранних лет прослеживается талант и отменное чувство ритма.

Интерес к грузинской культуре малышке явно привил отец, российский актер театра и кино Гела Месхи. Но насколько глубоко он участвует в ее развитии, неизвестно. Звездные супруги развелись летом текущего года. Что побудило Климову расстаться с третьим мужем, артистка не раскрывает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова взволновала фанатов снимками с заплаканными глазами.

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