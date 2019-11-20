Боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко рассказал о предстоящем бое с тяжеловесом Михаилом Кокляевым на турнире РЕН ТВ WBA Asia South. 38-летний спортсмен подчеркнул, что готов к любому развитию событий в ходе поединка.

«Все будет зависеть от того, как Кокляев начнет бой. Кинется на меня сразу драться — уйдет спать. Будет осторожничать, аккуратничать — покажет все, что может. Я готов к любому развитию боя!» — сказал Александр Емельяненко.

Боец отметил, что Михаил Кокляев заметно повысил свой уровень мастерства в боксе. И это, несмотря на то, что он всю жизнь занимался другими силовыми дисциплинами.

Александр Емельяненко признался, что тренер ему запретил выкладывать в социальные сети видео спарингов из-за того, что по ним можно изучать своего соперника.

«Я вот, глядя на тренировочный процесс Кокляева, я понимаю, что нельзя этого делать ему. Ну, как его не читать?! Он стоит в середине ринга, руки — вот здесь, они даже не сходятся вот здесь вот. Ну, кинулся, ударил, достал не достал», — рассуждает Александр Емельяненко.

Спортсмен подчеркнул, что не будет стоять перед соперником как мешок для битья. Александр Емельяненко всегда работает с дистанцией. По его словам, это его стихия.

«Я всегда работаю с дистанцией. Я могу и вблизи работать — это моя дисциплина, моя стихия. Это ему неведомо, как вести себя в той или иной ситуации. А я могу как вблизи, так и средней, так и в длинной дистанции драться», — заключил Александр Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Безумный Макс» сразится в октагоне перед боем Емельяненко с Кокляевым.