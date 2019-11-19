«Безумный Макс» сразится в октагоне перед боем Емельяненко с Кокляевым

Известный боец смешанных единоборств (MMA) Максим Новоселов, известный по прозвищу «Безумный Макс», сразится с Алексеем Гончаровым перед главным поединком 2019 года Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

«Безумным Максом» 46-летнего Новоселова назвали японские фанаты. В его рекорде 12 боев на международной арене. В девяти из них он победил, в двух потерпел поражение, еще один закончился ничьей. До карьеры в MMA Новоселов стал чемпионом Европы и Кубка мира по боевому самбо.

Против него в октагон выйдет 32-летний Алексей Гончаров — мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе. В его профессиональной карьере пять боев. В трех из них он победил, в одном потерпел поражение, еще один закончился ничьей.

Поединок между ними состоится 29 ноября московской ВТБ Арене. Главным боем вечера станет противостояние между знаменитым бойцом MMA Александром Емельяненко и не менее известным тяжеловесом Михаилом Кокляевым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Кокляев активно сообщает о своей подготовке к бою. Ранее он снял на видео второй фингал, полученный во время спарринга.