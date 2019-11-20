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Троллейбус сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге (18+)

, 22:06 | Василий Заика Внимание: шокирующие кадры! 68

ДТП произошло на Загородном проспекте в Адмиралтейском районе Северной столицы.

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Фото, видео: ВКонтакте @Дорожный инспектор. Санкт-Петербург

Троллейбус сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло вечером 20 ноября на Загородном проспекте в Адмиралтейском районе Северной столицы.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пешеход берет в руки скейтборд и делает шаг в сторону «зебры». В этот момент электрическое транспортное средство передним правым углом буквально сносит девушку. От мощного удара пострадавшая падает на проезжую часть. К ней подбегают многочисленные очевидцы.

Также в сети опубликована видеозапись, сделанная водителем легковушки, ехавшей за троллейбусом. Судя по кадрам, водитель общественного транспорта проезжал пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

В настоящий момент автоинспекторы разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с туристами из Китая опрокинулся под Мурманском.

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