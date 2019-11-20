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Автобус с туристами из Китая опрокинулся под Мурманском

, 13:09 | Ниса Мурзанаева Фото 25

22 путешественника ехали полюбоваться достопримечательностями, а попали в импровизированный экстрим-тур. В аварии легко пострадали четыре человека.

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Фото, видео: ВКонтакте @murmanskgroup

Туристический автобус съехал в кювет на трассе «Кола — Серебрянские ГЭС» в Мурманской области. В результате происшествия легко пострадали четыре человека.

В автобусе Mercedes находились 22 туриста из Китая. Гости из-за границы ехали в село Териберку, полюбоваться местными достопримечательностями. Населенный пункт известен тем, что в нем снимали фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».

В результате ДТП пострадали четыре человека. Экстренные службы сработали оперативно — медицинская помощь была оказана нуждающимся на месте. Другие пассажиры после опрокидывания автобуса травм не получили.

Правоохранителями по факту происшествия ведется проверка. По предварительной информации, опрокидывание транспорта могло произойти из-за плохого дорожного покрытия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

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