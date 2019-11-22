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  4. Варнава в смокинге и Гудков с веером посмеялись над представителями богемы

Варнава в смокинге и Гудков с веером посмеялись над представителями богемы

, 11:52 | Валентин Черников Видео 4 188

Комики снялись для модного журнала в образах самовлюбленных селебрити.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Телеведущие развлекательных шоу Екатерина Варнава и Александр Гудков сняли забавное видео с фотосессии для модного журнала. В нем комики предстали в образах представителей богемы.

Варнава одета в дизайнерский наряд: белый смокинг с галстуком-бабочкой а-ля Джеймс Бонд, плавно перетекающий в длинное платье с вырезом. Гудков лежит на ее коленях с голым торсом. На нем золотой ошейник, а в руке длинный веер с перьями. Юморист машет им, задевая лицо партнерши.

Instagram @kativarnava

Каждый из них, как и настоящие селебрити, старается перетянуть внимание фотографа на себя. Самолюбование, невнимание к ближнему, сомнительное веяние моды и сексуально развязное поведение — в коротком фрагменте артисты посмеялись над частыми минусами отечественных звезд шоу-бизнеса.

«Тяжело быть богемным»;

«Какие же вы классные!»

«Это шикарно!» — оценили разыгранную сцену подписчики Варнавы в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава оценила длинные ноги Полины Гагариной.

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